Plastic Omnium : encore du vert malgré une dégradation d'analyste

Crédit photo © Plastic Omnium / Jérôme Epaillard

(Boursier.com) — Plastic Omnium s'offre une cinquième séance consécutive de progression ce jeudi, en hausse de 1,% à 28,6 euros. Alors que l'équipementier automobile reste porté par le relèvement de ses objectifs, la Deutsche Bank a dégradé l'action à 'conserver' avec une cible rehaussée de 20 à 27 euros. Elle souligne que le management a dévoilé des objectifs ambitieux dans l'hydrogène ainsi que des perspectives 2021, qui ont été généralement été bien accueillies par le marché.

Avec l'évolution annoncée vers une offre complète dans l'hydrogène, Plastic Omnium s'efforce de diversifier davantage son portefeuille vers des drivers de croissance alternatifs. Il est clair que Plastic Omnium entre dans la course à l'hydrogène avec confiance pour devenir un leader dans ce domaine. En outre, la reprise des marges plus forte que prévu anticipée pour 2021 prouve la confiance du management dans ses efforts de réduction des coûts entrepris cette année. Toutefois, compte tenu de la hausse du titre, de sa surperformance par rapport au 'Stoxx 600 Automobiles' et de la valorisation actuelle, le broker préfère se montrer plus prudent.