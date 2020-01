Plastic Omnium : encore du soutien

Plastic Omnium : encore du soutien









Crédit photo © Plastic Omnium

(Boursier.com) — En tête du SBF120 hier, Plastic Omnium consolide ce mercredi à 25,85 euros, alors que les analystes refont leurs comptes à la lumière de la nouvelle feuille de route de l'équipementier automobile. Sur la période 2020-2022, le groupe dirigé par Laurent Burelle vise une surperformance d'environ 5 points par an par rapport à une production automobile mondiale attendue à -2% en 2020 et stable en 2021 et 2022 (hypothèses Plastic Omnium) ; une croissance annuelle, en valeur, du résultat opérationnel et de l'EBITDA ; un free cash-flow supérieur à 200 millions d'euros par an sur la période ; et une réduction continue de la dette à périmètre constant.

Sur l'exercice 2019, la société a indiqué tabler sur une marge opérationnelle autour de 6%, sur un EBITDA d'environ 1 milliard d'euros et sur un free cash-flow d'environ 300 ME.

Parmi les dernier avis de brokers, Oddo BHF a revalorisé le dossier de 28 à 30 euros, tout en restant 'acheteur' de la valeur. JP Morgan était déjà passé à 'surpondérer' sur le titre avec un objectif de cours de 29 euros.