Plastic Omnium : Ekpo Fuel Cell Technologies est opérationnelle

(Boursier.com) — Ekpo Fuel Cell Technologies, la coentreprise entre ElringKlinger (60%) et Plastic Omnium (40%), est désormais opérationnelle.

La nouvelle société commune propose une offre compétitive et aux meilleurs standards en matière de piles à combustible et de composants, pour une large gamme d'applications. Elle concentrera son développement d'abord sur les véhicules commerciaux et les bus, ensuite sur les véhicules particuliers. Les véhicules spéciaux, les trains et bateaux entrent également dans son champ d'activité.

L'usine de Dettingen/Erms (Bade-Wurtemberg, Allemagne) a déjà une capacité industrielle installée aux meilleurs standards de l'automobile, de 10.000 piles à combustibles par an, ainsi que les moyens de production de ses composants clés, comme les plaques bipolaires ou les modules de connexion. Ekpo Fuel Cell Technologies investira, dans les prochaines années, pour accélérer l'innovation, développer de nouvelles opportunités commerciales et augmenter ses capacités de production, pour atteindre une part de marché dans les piles à combustible de 10% à 15% en 2030.

Le management de la société commune est assuré par 3 directeurs généraux. Armin Diez (58 ans), précédemment en charge de l'activité pile à combustible d'ElringKlinger, devient responsable des opérations. Julien Etienne (43 ans), issu de Plastic Omnium New Energies, dirige les ventes, le marketing et la gestion des programmes. Dr. Gernot Stellberger (40 ans), en charge de la stratégie, des fusions-acquisitions et de l'innovation chez ElringKlinger, prend également la responsabilité des finances et de la stratégie d'Ekpo.

Conformément à l'accord signé en octobre 2020, Plastic Omnium acquiert aussi le contrôle d'ElringKlinger Fuelcell Systems Austria GmbH (EKAT), filiale autrichienne d'ElringKlinger spécialisée dans les systèmes à hydrogène intégrés. Cette acquisition renforce l'expertise du Groupe en matière de contrôle de l'énergie dans les systèmes de piles à combustible.

Commentant le lancement d'Ekpo, les directeurs généraux des deux sociétés mères, Laurent Favre et Dr. Stefan Wolf, déclarent : "Nous nous réjouissons qu'Ekpo commence dès aujourd'hui ses opérations. Il existe un potentiel de marché énorme dans l'hydrogène, qui conforte notre objectif d'un chiffre d'affaires en 2030 compris entre 700 millions d'euros et 1 milliard. Ekpo a d'ores et déjà de nombreuses opportunités commerciales et de la capacité industrielle installée. Nos ambitions s'appuient sur une offre à fort contenu technologique composée de piles à combustible à haute densité de puissance. En permettant le succès de la mobilité hydrogène, nous contribuons à une mobilité zéro émission".