Plastic Omnium : deux nouveaux DG pour les activités industrielles

Plastic Omnium : deux nouveaux DG pour les activités industrielles









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Au 1er janvier 2020, Stéphane Noël et Christian Kopp sont nommés respectivement directeur général de l'activité Intelligent Exterior Systems et directeur général de l'activité Clean Energy Systems chez Plastic Omnium.

L'activité Intelligent Exterior Systems, avec un chiffre d'affaires d'environ 4 milliards d'euros, est le leader mondial des sytèmes de carrosserie intelligents. L'activité Clean Energy Systems, no1 mondial des systèmes d'énergie propre, réalise environ 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires.

Stéphane Noël, 49 ans, a commencé sa carrière chez Hutchinson dans le domaine de la qualité et des opérations, avant de devenir directeur général de filiale, notamment en Asie. Il rejoint Plastic Omnium en 2012 comme président de la région Asie pour l'activité Clean Energy Systems. Il était depuis octobre 2017 le directeur général de l'activité Clean Energy Systems. Stéphane Noël est diplômé de Polytech Angers et titulaire d'un master de l'EM Lyon. Il est remplacé à la direction générale de Clean Energy Systems par Christian Kopp.

Christian Kopp, 53 ans, rejoint Plastic Omnium en 2007 après un début de carrière chez Thomson CSF et Valeo. Il occupe plusieurs postes au sein de l'activité Intelligent Exterior Systems dans les domaines des programmes, des ventes et du développement commercial, avant de devenir directeur général de la co-entreprise chinoise YFPO . Il occupait dernièrement le poste de président de la région Asie pour l'activité Clean Energy Systems. Christian Kopp est diplômé de l'École nationale supérieure des mines de Paris et titulaire d'un master de l'Université de Stanford.

Laurent Burelle, Président, et Laurent Favre, directeur général de la Compagnie Plastic Omnium déclarent : "Nous nous félicitons des promotions de Stéphane Noël et de Christian Kopp. Avec Martin Schüler, directeur général de l'activité modulaire HBPO, ils contribueront à renforcer les positions de leader et l'excellence industrielle de nos métiers tout en développant une offre innovante au service d'une mobilité propre et connectée".