Plastic Omnium détaille sa stratégie de croissance rentable et durable sur la période 2019-2022

(Boursier.com) — A l'occasion de son "Investor Day" organisé ce jour dans son centre de recherche avancée de Deltatech à Bruxelles, dédié aux nouvelles énergies, Plastic Omnium détaille sa stratégie de croissance rentable et durable sur la période 2019-2022 ainsi que sa feuille de route innovation pour répondre à l'accélération de la transformation technologique de l'industrie automobile.

Laurent Burelle, Président de la Compagnie Plastic Omnium, a déclaré : "Les mouvements stratégiques opérés depuis 10 ans et la prise en compte des nouveaux enjeux environnementaux et sociaux dans le développement de nos activités positionnent aujourd'hui Plastic Omnium comme un acteur majeur et responsable de l'industrie automobile. Notre volonté est de continuer à croître dans la mobilité propre et connectée en restant un groupe familial et indépendant à même d'assurer son développement sur le long terme. Dans un contexte de transformation profonde et rapide de l'industrie automobile, c'est la mission que j'ai confiée à une nouvelle équipe de direction qui projettera la Compagnie Plastic Omnium dans ce futur enthousiasmant et porteur de nombreuses opportunités."

Laurent Favre, Directeur Général de la Compagnie Plastic Omnium, a ajouté : "Notre potentiel de développement est fort et s'appuie sur des fondamentaux humains, industriels et financiers solides. La feuille de route est claire : transformer le groupe pour offrir à nos clients des solutions innovantes et compétitives qui répondent aux exigences technologiques, environnementales et sociales de la voiture du futur. Sans rebond prévisible sur le marché automobile mondial dans les 3 ans à venir, cela passera d'abord par une gestion proactive de notre structure de coûts et un renforcement de notre bilan. Nous pourrons ainsi saisir les opportunités de croissance et d'innovation qui font partie de notre roadmap technologique."

Perspectives financières 2019

Surperformance de plus de 5 points par rapport à une production automobile en baisse de 6% ;

Marge opérationnelle autour de 6% ;

EBITDA d'environ 1 milliard d'euros ;

Free cash-flow d'environ 300 millions d'euros.

Perspectives financières 2020-2022

Surperformance d'environ 5 points par an par rapport à une production automobile mondiale attendue à -2% en 2020 et stable en 2021 et 2022 (hypothèses Plastic Omnium) ;

Croissance annuelle, en valeur, du résultat opérationnel et de l'EBITDA ;

Free cash-flow supérieur à 200 millions d'euros par an sur la période ;

Réduction continue de la dette à périmètre constant.