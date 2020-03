Plastic Omnium : de retour au plus bas depuis la fin 2014

Plastic Omnium : de retour au plus bas depuis la fin 2014









Crédit photo © Plastic Omnium

(Boursier.com) — Plastic Omnium plonge de nouveau de plus de 4%, à 17,20 euros, avec le reste du secteur automobile sur fond de crise sanitaire galopante ce vendredi. Le titre retrouve ainsi ses niveaux de la fin 2014 en Bourse de Paris... Pas de quoi décourager la Deutsche Bank qui est repassée ce matin de 'conserver' à 'acheter' sur le dossier en ciblant un cours de 25 euros. La publication d'un Ebitda 2019 légèrement supérieur aux attentes du marché avait momentanément rassuré le marché... Le groupe a en effet dévoilé un Ebitda en hausse de 9,5% à 1 milliard d'euros (975 ME de consensus) pour un chiffre d'affaires consolidé de 8,494 MdsE, en hausse de +17,2% et de +1,4% à périmètre et taux de change constants. Le management propose le versement d'un dividende de 0,74 euro par titre.

La société vise cette année une progression de son résultat opérationnel et de son EBITDA en valeur avec un programme de réductions de coûts renforcé ainsi qu'une génération d'au-moins 200 ME de cash-flow libre pour accélérer la dynamique d'innovation dédiée à une mobilité "propre et durable". Reste à quantifier l'impact de la crise sanitaire mondiale, ce qui est encore "trop tôt" selon la plupart des brokers qui restent globalement prudents sur le secteur automobile...