Plastic Omnium : d'importantes avancées technologiques

(Boursier.com) — Lors de cette édition de l'IAA (Internationale Automobilausstellung) qui se tient pour la première fois à Munich, du 6 au 12 septembre, Plastic Omnium annonce plusieurs innovations et événements qui confirment sa large implication dans la mobilité de demain, propre et connectée.

Innovation disruptive dans le domaine de la connectivité des pièces extérieures de carrosserie.

Grâce à un partenariat exclusif, Plastic Omnium et Greenerwave s'associent pour développer un radar imageur 4D de nouvelle génération. Fruit de la technologie de pointe de cette start up issue de l'Institut Langevin et spécialisée dans la physique des ondes, et des capacités de développement et d'intégration de Plastic Omnium, ce radar imageur 4D révolutionnaire permettra dès 2025 de franchir une étape décisive dans la détection des obstacles par les véhicules, au bénéfice de la sécurité.

Ce radar 4D nouvelle génération promet une capacité de détection de l'environnement du véhicule à longue portée (jusqu'à 300m) et une résolution dix fois supérieure à celle des radars actuels, notamment pour permettre par exemple de distinguer un piéton d'un motard, sur un champ de vision étendu. Il permettrait de remplacer plusieurs capteurs d'aide à la conduite par un seul radar 4D, avec à la clé des économies en termes de coût de revient et d'intégration dans les véhicules.

Après une présentation des premiers prototypes prévue dès 2022, cette nouvelle technologie devrait contribuer à l'horizon 2025, à accélérer le développement des véhicules réellement autonomes, y compris en milieu dense et complexe. L'équipe, en croissance rapide, comprend aujourd'hui une vingtaine de personnes, réparties entre les bureaux de Greenerwave à Paris et le centre R&D Plastic Omnium Sigmatech près de Lyon.

"Notre partenariat avec Greenerwave vise à transformer la totalité de la surface du parechocs en une grande ouverture radar, afin de stimuler les performances des systèmes ADAS. Cette innovation disruptive améliorant la connectivité et la sécurité illustre l'importance de l'ouverture de notre écosystème dans un contexte de transformation profonde et rapide de l'industrie" estime Stéphane Noël, Président Directeur Général de Plastic Omnium Intelligent Exterior Systems.

Par ailleurs, Plastic Omnium, déjà largement engagée dans le développement et la commercialisation d'équipements pour la motorisation à hydrogène zéro-émission, engrange un nouveau contrat : Le constructeur automobile coréen Hyundai a choisi Plastic Omnium pour équiper en systèmes de stockage la future version à hydrogène de son modèle STARIA qui vient d'être commercialisé. Cette version à hydrogène sera lancée en 2023, représentant une production de plus de 30.000 véhicules par an. Les réservoirs haute pression (HPV) de type IV 700 bars seront développés avec le soutien des équipes en Europe et en Chine, et produits en Corée dans l'usine Plastic Omnium de Gyeong-Ju. Avec un investissement initial de 30 millions d'euros, l'usine du Groupe accueillera une nouvelle ligne de production de réservoirs à hydrogène pour soutenir son développement sur le marché coréen.