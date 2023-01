Plastic Omnium crée une coentreprise avec Shenergy Group pour accélérer le développement de l'hydrogène en Chine

(Boursier.com) — Plastic Omnium et Rein, filiale de Shenergy Group, annoncent la création d'une coentreprise1 50/50 à Shanghai pour produire et commercialiser des systèmes de stockage d'hydrogène haute pression de types III et IV2 destinés au marché chinois des véhicules commerciaux.

Plastic Omnium et Shenergy Group ont également signé un protocole d'accord pour étendre leur coopération stratégique à la construction d'écosystèmes hydrogène et contribuer à la feuille de route de neutralité carbone de la Chine.

Cette coentreprise permet aux deux partenaires de profiter pleinement du leadership technologique de Plastic Omnium dans le domaine des réservoirs hydrogène haute pression et de bénéficier de l'empreinte industrielle de Rein dans la fabrication de systèmes de transport et de stockage hydrogène dédiés au marché chinois.

Consolidée dans les comptes de Plastic Omnium, cette coentreprise prévoit la mise en place de capacités de production à Shanghai (district de Jiading) pour répondre à la croissance du marché chinois : une ligne pilote de réservoirs hydrogène haute pression de type IV sera mise en place en 2025 et une nouvelle méga-usine d'une capacité annuelle de 60.000 réservoirs hydrogène haute pression qui devrait être opérationnelle à partir de 2026.

Laurent Favre, Directeur-Général de Plastic Omnium, a déclaré : "Acteur majeur du secteur de l'énergie, Shenergy Group est un partenaire privilégié doté d'une feuille de route stratégique ambitieuse en matière d'hydrogène en Chine. Ce partenariat permet donc à Plastic Omnium de franchir une nouvelle étape de développement sur le marché chinois des véhicules utilitaires hydrogène. Nous nous dotons des capacités de production nécessaires pour saisir toutes les opportunités et devenir l'un des grands gagnants de la transformation de la mobilité. C'est aussi une base solide pour explorer de nouvelles opportunités de coopération dans l'écosystème hydrogène chinois".