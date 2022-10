Plastic Omnium : Confirmation des perspectives financières 2022 à périmètre constant

(Boursier.com) — Au 3ème trimestre 2022, le chiffre d'affaires économique de Plastic Omnium s'est inscrit en hausse de 32,6% (+22,4% à pccc) à 2.377 ME par rapport à la même période en 2021 contre une évolution de la production automobile de 28,8% grâce à des mesures fortes de maîtrise des coûts prises face à la pénurie de semi-conducteurs et à la crise énergétique, aux succès commerciaux significatifs de l'activité hydrogène et à la diversification stratégique lancée avec la finalisation d'acquisitions dans 'l'Éclairage et l'Électrification'.

Les prises de commandes sont élevées avec les démarrages de nouveaux programmes sur l'ensemble des activités.

Au cours des 9 premiers mois de 2022, le chiffre d'affaires économique ressort ainsi en hausse de 12,9% (+7,2% à pccc), contre une croissance de la production automobile mondiale de 8,3%.

La direction souligne la progression du groupe dans toutes les zones géographiques, notamment :

-En Amérique du Nord, grâce au dynamisme des marchés mexicains et américains;

-En Asie hors Chine, grâce à une forte reprise post COVID et à un impact moindre de la pénurie de semi-conducteurs.

Perspectives 2022

Le Groupe confirme ses perspectives financières à périmètre constant malgré un contexte de marché toujours perturbé, grâce à sa solidité financière et sa capacité d'adaptation.