Plastic Omnium : chahuté avec le recul de la rentabilité

(Boursier.com) — Plastic Omnium ne convainc pas. L'équipementier automobile recule de 4% à 22,5 euros en début de séance à Paris malgré la publication d'un Ebitda 2019 légèrement supérieur aux attentes du marché. Le groupe a en effet dévoilé un Ebitda en hausse de 9,5% à 1 milliard d'euros (975 ME de consensus) pour un chiffre d'affaires consolidé de 8,494 MdsE, en hausse de +17,2% et de +1,4% à périmètre et taux de change constants. Le Cash-flow libre est ressorti à 347 ME mais le résultat opérationnel affiche un repli de 16,3% à 511 ME, entraînant un recul de la marge opérationnelle de 8,4% à 6%. La profitabilité de Plastic Omnium Industries a été impactée d'une part, par la hausse significative des amortissements et d'autre part, par les difficultés opérationnelles rencontrées dans la montée en cadence de l'usine nord-américaine de Greer (Caroline du Sud).

Le management propose le versement d'un dividende de 0,74 euro par titre (0,60 attendu).

La société vise cette année une progression de son résultat opérationnel et de son EBITDA en valeur avec un programme de réductions de coûts renforcé ainsi qu'une génération d'au-moins 200 ME de cash-flow libre pour accélérer la dynamique d'innovation dédiée à une mobilité "propre et durable".