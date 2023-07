Plastic Omnium bondit après une très belle publication

(Boursier.com) — En hausse de plus de 6% à 19,7 euros, Plastic Omnium se distingue en matinée, dopé par sa solide publication semestrielle. L'équipementier automobile, spécialiste des pare-chocs et des réservoirs essence mais engagé dans une diversification vers l'hydrogène et l'éclairage, a fait état d'un chiffre d'affaires économique de 5,815 milliards d'euros, en vive hausse de près de 35%, dont +20,2% en organique. La marge opérationnelle a atteint 210 millions d'euros, en progression de 16,9%, tandis que la génération de cash-flow libre est ressortie à 191 millions d'euros, en progression de 43,1%.

Le carnet de commandes du semestre est amplement supérieur à une année de chiffre d'affaires, provenant de toutes les activités et régions du Groupe, a souligné le management, tout en réitérant ses objectifs annuels.

Oddo BHF ('surperformer') parle de résultats supérieurs aux attentes et note un début d'année "solide et encourageant". La publication confirme un très bon début d'année malgré une certaine volatilité persistante dans le secteur. La perspective d'une nouvelle amélioration de l'environnement dans les prochains mois (moindre volatilité, nouvelles hausses de prix après négociations avec les clients au S1) devrait profiter à POM et permettre à la croissance séquentielle observée depuis l'an dernier de se poursuivre. A plus long terme, l'excellente dynamique des prises de commandes tend également à confirmer que la société bénéficie de ses investissements récents et que la croissance devrait rester robuste dans les années à venir, notamment avec la diversification de son offre (hydrogène, éclairage), détaille l'analyste.