Plastic Omnium : bénéfice net de 152 millions d'euros au S2

Crédit photo © Plastic Omnium

(Boursier.com) — Plastic Omnium a renoué avec le profit au second semestre 2020, grâce au rebond de la demande automobile mondiale. L'équipementier a publié un bénéfice net de 152 millions d'euros pour le S2, contre une perte nette de 404 millions au premier semestre. Le groupe espère profiter de la demande croissante pour les véhicules électriques et vise pour 2021 les mêmes niveaux de bénéfice et de flux de trésorerie disponible qu'en 2019. Sur le second semestre 2020, l'EBITDA s'est élevé à 477 ME (11,6% du chiffre d'affaires).

Pour l'ensemble de l'année 2020, le chiffres d'affaires économique s'est inscrit à 7.732 ME (-14% à changes constants) avec une Marge opérationnelle à +118 ME, un Free cash-flow de +34 ME. Le dividende est proposé à 0,49 euro, stable par rapport à 2019.

La direction attend le retour dès 2021 à des niveaux de profitabilité (6% du chiffre d'affaires) et de génération de cash-flow libre (au-moins 220 millions d'euros) de 2019 avec

une accélération de la stratégie d'innovation du groupe dans la mobilité propre et connectée sur les véhicule électriques.

Laurent Favre, Directeur Général de Compagnie Plastic Omnium SE, a déclaré : "2020 a été une année de profonds bouleversements, qui ont entraîné une accélération de la transformation du Groupe. La production automobile mondiale a connu une chute historique au cours du premier semestre. Son redressement sera, sur plusieurs années, à la fois modéré et marqué par de fortes disparités régionales. L'adaptabilité et la réactivité des équipes, l'équilibre géographique et une efficience accrue de nos opérations répondront à ces enjeux. Les mutations technologiques qui avaient commencé à émerger se sont amplifiées, notamment avec l'électrification des véhicules. Nous avons aujourd'hui la capacité d'innover, un portefeuille clients diversifié et une structure financière solide pour convertir ces ruptures en croissance. Nous plaçons également les enjeux sociétaux et environnementaux au coeur de notre performance et de notre stratégie. Notre ambition pour une mobilité durable au service de l'ensemble de nos parties prenantes est plus élevée que jamais."