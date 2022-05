(Boursier.com) — Plastic Omnium annonce la signature d'un partenariat avec Hyliko, plateforme de mobilité spécialisée dans la décarbonation des flottes de poids lourds par l'intégration de systèmes de stockage hydrogène. Première étape de cette collaboration, un contrat commercial de 315 réservoirs hydrogène haute pression a été signé afin d'équiper 45 camions d'ici fin 2024. Le partenariat technique et commercial permettra le co-développement de nouveaux systèmes de stockage hydrogène pour augmenter l'autonomie des poids lourds de près de 60%, la portant à plus de 750 kilomètres.

Hyliko est le leader des services de décarbonation des flottes de poids lourds. Il propose aux transporteurs et logisticiens une offre intégrée unique combinant leasing et maintenance des camions hydrogène, fourniture de l'hydrogène produit à partir de résidus de biomasse, et gestion de l'empreinte carbone de la flotte. A l'horizon 2030, Hyliko vise la réduction de 1,5 million de tonnes de CO2 par an, l'équipement de 10% du marché européen des poids lourds hydrogène (soit environ 15.000 véhicules) et le déploiement d'une centaine de stations de production et de stockage d'hydrogène en Europe.

Pionnier de la mobilité hydrogène depuis 2015, Plastic Omnium, au travers de sa division New Energies, développe et produit des systèmes hydrogène complets adaptés à toutes les mobilités, du stockage jusqu'au système de gestion et intégrant les modules de piles à combustible.