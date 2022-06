Plastic Omnium annonce la fusion des fonctions ressource humaines et développement durable

(Boursier.com) — David Meneses est nommé en qualité de Directeur des Ressources Humaines et Développement Durable du Groupe Plastic Omnium, membre du Comité de Direction. Sous la responsabilité de Laurent Favre, il aura pour mission de mutualiser les enjeux d'engagement partagés par les deux fonctions tout en poursuivant leurs feuilles de routes stratégiques respectives au service de la transformation de Plastic Omnium.

A compter du 14 juin 2022, David Meneses reprendra les fonctions Ressources Humaines occupées jusqu'ici par Jana Kley, qui quitte le Groupe. David Meneses a rejoint Plastic Omnium en 2021 au poste nouvellement créé de Directeur du Développement Durable. Il occupait des fonctions similaires chez Air Liquide depuis 2017. Au cours de sa carrière dans l'industrie, David Meneses a successivement occupé des postes dans les domaines de la R&D, du développement commercial, du marketing - tant en France qu'au Japon - ainsi que des postes de direction opérationnelle aux États-Unis et en Amérique centrale. David Meneses, 49 ans, est diplômé de l'école d'ingénieurs ESPCI Paris (École Supérieure de Physique et Chimie Industrielles de la Ville de Paris) et titulaire d'un diplôme d'études supérieures en génie des procédés.

"Les enjeux sociétaux et environnementaux sont au coeur des attentes de nos équipes et une source d'attractivité essentielle de nouveaux talents. La fusion des fonctions Développement Durable et Ressources Humaines témoigne de l'importance accrue que Plastic Omnium accorde à l'humain dans sa stratégie. Nous sommes en effet convaincus, dans un secteur de la mobilité en pleine mutation, que l'engagement et la motivation de nos équipes comme des talents qui nous rejoignent seront les facteurs clés de succès de notre stratégie de croissance ambitieuse" a indiqué Laurent Favre, Directeur Général de Plastic Omnium.