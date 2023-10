Plastic Omnium : ajustement des objectifs de marge opérationnelle et de cash-flow libre pour 2023

(Boursier.com) — Dans un contexte de ralentissement de la production au troisième trimestre par rapport au premier semestre 2023, Plastic Omnium surperforme de +2,7 points la production automobile mondiale, confortant le groupe dans sa capacité à surperformer le marché en 2023. Le Chiffre d'affaires consolidé est de 2.389 millions d'euros au troisième trimestre 2023, en hausse de 12,5%, dont +6,8% à pccc par rapport au troisième trimestre 2022.

Le groupe souligne le solide carnet de commandes dans toutes les activités, sécurisant la croissance future du Groupe et confirmant sa stratégie technologique et d'évolution du portefeuille d'activités.

Confirmation de l'objectif de chiffre d'affaires et ajustement des objectifs de marge opérationnelle et de cash-flow libre pour 2023

Le Groupe confirme son objectif d'un chiffre d'affaires économique 2023 en forte croissance par rapport à 2022 et en surperformance par rapport à la production automobile mondiale. Le contexte est marqué par une forte inflation, par des ralentissements de la production, principalement de véhicules électriques chez les constructeurs traditionnels, par des arrêts plus fréquents des chaînes d'assemblage, et par une intensification de la grève aux Etats-Unis. Dans ces conditions, le Groupe ajuste son objectif annuel de marge opérationnelle compris entre 370 et 390 millions d'euros. De plus, le Groupe ajuste son objectif annuel de cash-flow libree entre 190 et 210 millions d'euros.