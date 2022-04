Plastic Omnium : acquisition de Varroc Lighting Systems (VLS), pour une valeur d'entreprise de 600 ME

(Boursier.com) — Plastic Omnium a conclu un accord avec Varroc Engineering Limited (Maharashtra, Inde) pour l'acquisition de son activité d'éclairage automobile, Varroc Lighting Systems (VLS), pour une valeur d'entreprise de 600 millions d'euros. VLS, dont le chiffre d'affaires annuel s'élève à environ 0,8 milliard d'euros en 2021, figure dans le top 10 mondial des fournisseurs d'éclairage automobile.

Avec cette acquisition, Plastic Omnium se positionne comme un acteur majeur sur le marché en croissance continue de l'éclairage, un marché qui devrait atteindre environ 42 milliards de dollars en 2027 contre 31 milliards de dollars en 2021 (CAGR +5%).

Fort d'une large base de clients internationaux dans tous les segments du marché automobile, notamment celui des véhicules électriques, VLS entretient des relations de longue date avec les principaux constructeurs automobiles mondiaux. La société dispose d'un large portefeuille de produits, qui comprend des solutions d'éclairage avancées pour phares et feux arrière, des technologies innovantes dans le développement de systèmes optiques et le contrôle électronique et de logiciels d'éclairage. VLS compte 8 usines implantées de manière équilibrée dans les pays à coûts compétitifs et emploie environ 6.500 personnes parmi lesquelles 800 salariés de 'R&D' basés dans 8 centres dédiés. VLS dispose ainsi de fortes capacités d'ingénierie afin de répondre aux mégatendances de l'éclairage telles que la sécurité active, le style et l'électrification.

Après AMLS (projet d'acquisition annoncé le 25 mars dernier), un acteur allemand de l'éclairage automobile en forte croissance, l'acquisition de VLS est une étape stratégique pour Plastic Omnium dont l'objectif est de s'imposer comme un acteur majeur de l'éclairage automobile, présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Alors qu'AMLS fournit à Plastic Omnium un portefeuille de produits innovants pour l'éclairage avant, arrière et intérieur, des solutions de projection et de l'éclairage de carrosserie avec une expertise de pointe dans les modules d'éclairage de haute technologie, l'électronique et les logiciels, VLS apporte une présence industrielle mondiale équilibrée, une forte expertise en ingénierie et un solide portefeuille de produits et de clients.

Regroupées au sein d'une nouvelle division Eclairage représentant environ 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, ces capacités combinées permettront à Plastic Omnium de développer des systèmes extérieurs intelligents et intégrés pour les constructeurs automobiles, tels que les pare-chocs, les hayons, les panneaux de carrosserie, les modules bloc avant et l'éclairage tout en augmentant le contenu et la valeur potentiels par véhicule.