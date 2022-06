Plastic Omnium acquiert la division Actia Power du groupe Actia

(Boursier.com) — Plastic Omnium a signé un accord avec le groupe ACTIA en vue d'acquérir 100% de la division ACTIA Power pour une valeur d'entreprise de 52,5 millions d'euros. Cet accord fait suite à l'entrée en négociation exclusive avec ACTIA annoncée par Plastic Omnium le 29 mars dernier. La finalisation de l'acquisition est prévue au cours du troisième trimestre 2022. Celle-ci sera entièrement autofinancée.

Grâce à cette acquisition, Plastic Omnium bénéficiera d'une nouvelle plateforme technologique et de capacités de 'R&D' de pointe dans la conception de composants électroniques, de systèmes de stockage et de gestion d'énergie électrique, ainsi que de l'accès à un solide portefeuille de clients dans la mobilité lourde.

ACTIA Power est spécialisée dans la conception, la fabrication de batteries embarquées, d'électronique de puissance et de systèmes d'électrification destinés à la mobilité électrique des camions, bus, cars, trains et engins de chantier. Basée à Toulouse, ACTIA Power emploie actuellement 200 salariés en France, en Allemagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis, et a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de 22 millions d'euros.

A la clôture de l'accord, les collaborateurs d'ACTIA Power rejoindront la division Clean Energy Systems (CES) de Plastic Omnium, dédiée aux systèmes et solutions de stockage et de gestion de l'énergie...

