Plastic Omnium : accord avec Lucid

(Boursier.com) — Lucid a confié à Plastic Omnium la conception et la production de plusieurs pièces extérieures de carrosserie pour sa première berline électrique de luxe, le modèle "Air".

Depuis 5 ans, le groupe a mis toute son expertise du design et de la production à l'échelle industrielle au service de la Lucid "Air", pour accompagner le constructeur automobile de la Silicon Valley dans son ambition de concevoir un véhicule électrique haut de gamme. La mission de Plastic Omnium était de donner vie à l'intention des designers en concevant et en livrant des pièces avant et arrière de la Lucid "Air", comme les pièces de carrosserie, les bas de caisse et l'ouvrant de coffre.

Pour relever le défi du design fluide et épuré exigé par Lucid, Plastic Omnium a créé des pièces de carrosserie sans jonctions visibles, et a conçu et produit le plus grand ouvrant de coffre en composite. Cet élément unique confère au modèle son style audacieux, tout en respectant les exigences de qualité et de sécurité les plus strictes du marché automobile. Ces caractéristiques stylistiques ont notamment permis à la Lucid "Air" d'être élue voiture de l'année 2022 par MotorTrend.