Plastic Omium : réduction du dividende proposé de 34%









Crédit photo © Plastic Omnium

(Boursier.com) — Conscient de ses responsabilités envers l'ensemble de ses parties prenantes, le Conseil d'Administration de Compagnie Plastic Omnium SE s'est réuni par conférence téléphonique le 31 mars et a décidé à l'unanimité de réduire le dividende proposé pour l'année 2019 à 0,49 euro par action, contre 0,74 euro initialement proposé, soit une baisse de 34%.

Comme mentionné dans le communiqué de presse du groupe publié le 24 mars, Plastic Omnium reste confiant dans sa capacité à affronter la crise majeure liée à la pandémie de Covid-19. Il met en oeuvre toutes les mesures permettant de protéger les 32.000 salariés du Groupe, d'assurer la continuité de ses activités en étroit lien avec ses clients et de préserver la solidité de sa structure financière.

Plastic Omnium a réalisé des tests de sensibilité sur sa trésorerie dans l'éventualité d'une pandémie qui se prolongerait. Ces simulations confirment que l'ensemble des mesures prises et la trésorerie importante mobilisable à court terme permettraient de faire face à l'arrêt total de production, au niveau mondial, pendant de nombreux mois, tout en honorant toutes les échéances de règlements.

Le dividende sera voté lors de l'Assemblée Générale de Compagnie Plastic Omnium SE qui se tiendra le 23 avril 2020. Il sera mis en paiement le 4 mai 2020.

AG à huis clos

L'Assemblée Générale du 23 avril 2020 se tiendra à 17h00, heure de Paris, 1 allée Pierre Burelle à Levallois-Perret, hors la présence physique des actionnaires de Compagne Plastic Omnium SE, conformément à l'ordonnance no 2020-321 du 25 mars 2020, portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de Covid-19.

L'Assemblée Générale Mixte sera retransmise en direct sur le site internet www.plasticomnium.com , à partir de 17 h le 23 avril 2020. Le différé sera également disponible après cette Assemblée Générale.