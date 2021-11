Plastic Omium et AVL signent un accord stratégique dans l'hydrogène

(Boursier.com) — Plastic Omnium, équipementier mondial leader sur ses métiers, acteur majeur de la chaîne de valeur de l'hydrogène et AVL, leader mondial indépendant pour le développement, la simulation et les essais au service des secteurs de l'automobile et de l'énergie, ont signé un partenariat pour le développement de systèmes hydrogène de haute et moyenne puissance.

Ce nouveau partenariat permettra à Plastic Omnium d'accélérer le déploiement commercial, dès 2022, d'une gamme de systèmes hydrogène performants et compétitifs destinés à équiper toutes les catégories de véhicules. Ces futurs systèmes complets intégreront les piles à combustible d'EKPO, la coentreprise entre ElringKlinger et Plastic Omnium.

Cet accord permettra aux deux partenaires d'apporter une réponse intégrée à l'ensemble des besoins du marché, avec des systèmes complets couvrant toutes les puissances de 10 à 200 kW.

"AVL est fier de conclure ce partenariat avec Plastic Omnium afin de développer des systèmes de piles à combustible de pointe pour une large gamme d'applications automobiles. Les deux entreprises se complètent parfaitement, AVL apportant ses 20 ans d'expérience dans les process et outils de développement de piles à combustible et Plastic Omnium offrant son expérience reconnue dans l'industrialisation et la production en série de pièces automobiles" déclare Professeur Helmut List, Président et CEO d'AVL. Le partenariat ouvre la voie à une collaboration commerciale qui permettra de fournir au marché des solutions complètes de piles à combustible, dédiées aux constructeurs et exploitants de flottes. Des activités marketing conjointes seront mises en place, Plastic Omnium se concentrant sur les systèmes de piles à combustible et AVL sur les solutions d'intégration.