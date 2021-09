Plant Advanced Technologies : primé aux Trophées de la santé

(Boursier.com) — Plant Advanced Technologies, société de biotechnologie végétale en Lorraine, est lauréat des Trophées de la santé dans la Catégorie Santé et Environnement. Cette première cérémonie coorganisée par le groupe média EBRA, premier groupe de presse quotidienne régionale en France, et la Coopérative Welcoop, coopérative de pharmaciens et acteur majeur du système de santé en France, a mis à l'honneur les acteurs de la santé de la Région Grand Est, le 26 août au Zénith de Nancy. Parmi la centaine d'entreprises de la région nominées, 7 entreprises ont été récompensées dans différentes catégories.

Pour PAT, cette récompense illustre la reconnaissance de ses travaux d'innovation en santé notamment pour son candidat médicament TEM1657 actuellement développé au stade préclinique par sa filiale pharmaceutique Temisis sur psoriasis ainsi que de son action en tant qu'acteur économique régional.