Plant Advanced Technologies : primé

(Boursier.com) — PLANT ADVANCED TECHNOLOGIES, PAT, annonce que l'ingrédient cosmétique ROOTNESS AWAKE, actif "contour des yeux et éclat du teint" codéveloppé avec Clariant, a remporté le prix Fountain Awards dans la catégorie "Eclaircissement" lors du salon cosmétique international PCHi 2023 en Chine.

Il s'agit du 2ème prix pour Rootness Awake, lancé en mai 2022 à New York par Clariant, qui, avait remporté le 1er prix du trophée "BSB Innovation Awards" 2022 dans la catégorie "Environnement et Actifs".

Pour PAT et Clariant, ce nouveau Prix met en lumière l'efficacité du produit et son mécanisme d'action innovant et témoigne de leurs efforts continus pour fournir des ingrédients cosmétiques innovants et de haute qualité en phase avec les tendances de consommation.

