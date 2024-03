Plant Advanced Technologies prévoit d'être à l'équilibre dès 2024

(Boursier.com) — La société Plant Advanced Technologies (PAT) a enregistré en 2023 un chiffre d'affaires de 1,64 ME, en légère hausse de 6% par rapport à 2022. PAT rappelle avoir lancé un plan de réduction de ses charges à l'automne 2023. Le plan d'économie mis en place et la vente d'actifs non-stratégiques en cours (siège, ...) va permettre d'assurer la continuité d'exploitation à plus de 12 mois.

PAT prévoit d'être à l'équilibre dès 2024. En cosmétique, le groupe indique avoir déjà enregistré un volume de commande de plus d'1 ME et va renforcer ses activités de R&D via sa nouvelle filiale sur l'île de La Réunion.

StratiCell, filiale basée en Belgique spécialisée dans la prestation de services d'études d'efficacité in vitro pour les produits de soins cutanés, a de son côté enregistré près de 300 KE de commande à ce jour, " ce qui permettra de rattraper rapidement ses pertes de 2023 et de renouer avec la profitabilité en 2024 ", promet PAT.