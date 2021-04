Plant Advanced Technologies : peu impacté par la crise sanitaire

Crédit photo © Plant Advanced Technologies

(Boursier.com) — Plant Advanced a généré un chiffre d'affaires annuel 2020 en hausse de +7% à 1,256 million d'euros (1,17 ME en 2019).

Les achats sur l'exercice augmentent du fait de la montée en puissance de l'activité de la filiale PAT Zerbaz qui délivre une année pleine en 2020. Basée sur l'Ile de la Réunion, cette filiale est spécialisée dans la découverte de principes actifs et molécules végétales rares à partir de la biodiversité tropicale. Les frais de personnel s'élèvent à 1,83 ME (1,89 ME au 31/12/2019). Ces frais représentent 66 % des charges de la société (69% en 2019). La diminution est liée au transfert de chercheurs à la filiale Cellengo.

Le niveau des investissements est resté élevé, notamment au profit de la filiale PAT Zerbaz pour accompagner la croissance de ses activités de recherche.

Le résultat financier est stable à -56 kE au 31 décembre 2020. Le résultat d'exploitation s'inscrit à -1,59 ME (-1,55 ME en 2019 ) et intègre un Crédit d'Impôt Recherche et Innovation de 819 kE.

Le résultat net est une perte de -664 kE (-940 kE un an plus tôt)

AT affiche une situation financière saine : dette nette à 4 ME au 31 décembre 2020 pour des capitaux propres de 9,33 ME.

Perspectives

L'année 2020 a été marquée par la pandémie de COVID-19. Dans ce contexte inédit, tous les clients de PAT sont restés fidèles et le retard de certains projets devrait être rattrapé en 2021.

Le nouveau partenariat de distribution avec Clariant en cosmétique commence à porter ses fruits avec les premières commandes significatives reçues en ce début d'année.

Toutes les filiales de PAT (PAT Zerbaz, Cellengo, Temisis, Straticell et Couleurs de Plantes) bénéficient d'une excellente visibilité pour 2021, tant en termes commerciaux, que de R&D et de partenariats stratégiques.

Plant Advanced Technologies PAT est ainsi confiant dans l'atteinte de ses objectifs de croissance pour l'année 2021.

La société confirme par ailleurs sa détermination à réaliser au mieux sa feuille de route.

Enfin, concernant les travaux sur le SARS-CoV-2, des tests sont toujours en cours sur plusieurs actifs. PAT investigue la recherche de molécules antivirales originales, complémentaire des stratégies actuelles de vaccination.