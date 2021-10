Plant Advanced Technologies participe au projet InnCoCells

(Boursier.com) — Plant Advanced Technologies, société de biotechnologie végétale en Lorraine, participe au projet InnCoCells, lancé officiellement en mai 2021 pour 4 ans et coordonné par le VTT (VTT Technical Research Centre of Finland Ltd). Ce projet ambitionne de révolutionner la façon de découvrir, développer et produire des ingrédients cosmétiques validés scientifiquement.

InnCoCells est un projet de recherche collaborative d'une durée de 4 années. Il rassemble des compétences et expertises variées de 17 partenaires répartis sur 11 pays en Europe, composés d'instituts académiques, PME et partenaires industriels, ONG et organisations sectorielles telle que la Cosmetic Valley.

La recherche est financée par la Commission Européenne, avec un budget total de 7,9 millions d'euros.La participation de PAT est financée à hauteur 750 kE pour toute la durée du projet.

La société PAT va mettre ses expertises en matière de culture aéroponique, production d'extraits et phytochimie au profit de développement de nouveaux ingrédients cosmétiques pensés de manière durable. Sa filiale Straticell, spécialisée dans la prestation de services d'études d'efficacité in vitro pour les produits de soins cutanés, sera également partie prenante de ce projet.

Le projet InnCoCells s'inscrit dans le cadre d'Horizon 2020, un programme de financement européen qui vise à développer la compétitivité de l'Europe en recherche et innovation. Le projet collaboratif vise à utiliser des procédés de production innovants à base de plantes qui répondront à des exigences fortes en matière de protection de l'Environnement et d'économie des ressources. Les plantes sélectionnées pour les travaux, actuellement menacées de surexploitation, seront cultivées de manière durable et rentable afin de garantir que les nouveaux ingrédients ne présentent aucun risque pour la biodiversité. Ce projet devra permettre une exploitation commerciale d'ingrédients cosmétiques validés par une approche scientifique, en utilisant des techniques de cultures variées selon les expertises de chaque partenaire.