Plant Advanced Technologies : partenariat avec Clariant

Plant Advanced Technologies : partenariat avec Clariant









Plant Advanced Technologies et Clariant annoncent la mise en place d'un partenariat stratégique. Cela inclut la souscription d'environ 10% du capital de PAT par Clariant, un accord de développement commun et la distribution exclusive des produits. PAT met au point des ingrédients actifs naturels à haute valeur ajoutée notamment à destination du marché cosmétique. Le partenariat permet d'allier les forces de PAT en matière de découverte et production de précieux composés issus des racines de plantes, et de Clariant en termes de recherche et élaboration de revendications innovantes, expertise marketing et commerciale. Ces forces seront réunies pour développer de nouveaux produits de prestige commercialisés via le réseau mondial de Clariant.

Reconnu pour son expertise dans l'identification, le développement et la production responsable de composés naturels issus de plantes, PAT a mis au point deux technologies innovantes et exclusives. La technologie des Plantes à Traire est un procédé qui permet de cultiver des plantes en aéroponie et de les stimuler afin de leur faire produire des molécules ciblées en grande quantité. Les racines, par un processus d'exsudation, délivrent ces actifs aux caractéristiques remarquables. La technologie PAT Target Binding permet d'identifier rapidement dans des extraits complexes les molécules naturelles qui soutiennent les activités essentielles pour des applications cosmétiques innovantes.

Hans Bohnen, membre du comité exécutif de Clariant, a déclaré : "Nous sommes impatients d'améliorer notre offre sur le marché des cosmétiques grâce à ce nouvel investissement qui reflète l'engagement continu de Clariant envers une industrie plus durable. Le partenariat avec PAT permet de renforcer cet engagement et fournira à nos clients les meilleures options dans le domaine des ingrédients actifs". Christian Vang, directeur mondial Business Unit Industrial & Consumer Care (ICS), a ajouté : "Le partenariat stratégique avec PAT renforce notre capacité à proposer à nos clients les ingrédients actifs les plus innovants et adaptés au marché. Il vient compléter nos autres partenariats et améliorer notre portefeuille avec des options puissantes, traçables et plus durables. Nous allons proposer des ingrédients actifs de prestige sur le marché des cosmétiques via un procédé contrôlé qui exploite les parties les plus difficiles à atteindre et les plus riches des plantes : les racines".

Jean-Paul Fèvre, PDG de PAT, a précisé : "Nous sommes ravis d'unir nos forces à Clariant, l'un des leaders sur le marché des ingrédients cosmétiques. Grâce à leur vision, leur expertise et leurs connaissances, nous apporterons au marché cosmétique de nouvelles possibilités en termes de naturalité, d'innovation et de performance. PAT a toujours été spécialisé dans la recherche innovante et durable d'actifs naturels rares et est très enthousiaste à l'idée d'établir un partenariat solide sur la base de ces valeurs communes".

Pour le co-développement des produits, en accord avec le modèle actuel de PAT, les plantes provenant d'écosystèmes variés sont sélectionnées selon des critères d'exclusivité et de performance. "La technologie des Plantes à traire, en plus d'apporter une parfaite traçabilité de la graine à l'actif final permet une culture responsable : les plantes n'étant pas détruites, la récolte peut avoir lieu plusieurs fois par an laissant les racines repousser quasi-indéfiniment. Ces éléments contribuent à une démarche durable, traçable, et respectueuse de l'environnement sur un seul et même site. De manière inhérente, la non-concurrence avec les terres agricoles favorise l'utilisation efficace des ressources planétaires et le processus mis en place apporte la certitude de respecter les conformités règlementaires, notamment le Protocole de Nagoya", détaille PAT.