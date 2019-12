Plant Advanced Technologies lève 2,2 ME auprès de Clariant

(Boursier.com) — Plant Advanced Technologies (PAT) constate la réalisation d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de Clariant d'un montant global de 2,2 millions d'euros, prime d'émission incluse.

Cette augmentation de capital s'inscrit dans le cadre du partenariat stratégique de développement et de distribution exclusive pour révolutionner l'industrie des cosmétiques signé entre PAT et Clariant fin novembre 2019.

Cette augmentation de capital va permettre de renforcer les fonds propres de la société pour assurer le développement de ses produits et de ses technologies.

Nous sommes ravis d'unir nos forces à Clariant, l'un des leaders sur le marché des ingrédients cosmétiques. Grâce à leur vision, leur expertise et leurs connaissances, nous apporterons au marché cosmétique de nouvelles possibilités en termes de naturalité, d'innovation et de performance. PAT a toujours été spécialisé dans la recherche innovante et durable d'actifs naturels rares et est très enthousiaste à l'idée d'établir un partenariat solide sur la base de ces valeurs communes , commente Jean-Paul Fèvre, Président Directeur Général de PAT.

Un prix d'émission de 20 euros

Dans le détail, cette émission porte sur 110.000 actions ordinaires d'une valeur nominale de 1 euro chacune émise au prix unitaire de 20 euros. Elle correspond à une augmentation de capital d'un montant nominal de 110.000 euros et d'une prime d'émission de 2.090.000 euros, soit un produit brut total égal à 2,2 ME.

Les actions nouvelles porteront jouissance courante à compter de leur émission et seront immédiatement assimilées aux actions existantes déjà négociées sur le marché Euronext Growth.

Cette augmentation de capital représente 10,13% du capital social de la société après opération et porte le nombre total d'actions de la société à 1.085.906. L'émission a pour conséquence de ramener la participation dans le capital d'un actionnaire détenant 1% du capital social de la société préalablement à l'émission et ne souscrivant pas à celle-ci à 0,899% du capital après l'opération.

Un mandat d'administrateur au sein du Conseil d'administration de PAT a été sollicité par la société Clariant et fera l'objet d'une proposition lors de la prochaine Assemblée générale ordinaire annuelle.