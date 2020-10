Plant Advanced Technologies : le résultat net ressort en perte à -711 KE au S1

Plant Advanced Technologies : le résultat net ressort en perte à -711 KE au S1









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Dans un contexte exceptionnel, le chiffre d'affaires de Plant Advanced Technologies PAT pour le premier semestre s'est élevé à 315 KE en progression de +10% par rapport au 1er semestre 2019.

Pour mémoire, le chiffre d'affaires du 1er semestre est historiquement non significatif pour le Groupe, dû à la saisonnalité des produits (phase de culture couvrant le premier semestre de l'exercice, suivie d'une phase de récolte sur le second semestre). De plus les revenus issus des contrats de R&D en cours ne sont pas comptabilisés dans le chiffre d'affaires semestriel conformément aux normes comptables françaises.

Au cours du semestre, malgré la pandémie, le Groupe a maintenu un rythme soutenu d'investissements tant dans le développement de ses infrastructures que dans les recherches sur ses différents programmes de R&D qui ont pu se dérouler selon le calendrier initialement prévu.

Le Résultat d'Exploitation s'inscrit à -1,08 ME, contre -0,9 ME au 30 juin 2019.

Hors élément exceptionnel, le résultat net s'établit en perte à -711 KE. On note également la fin des programmes collaboratifs subventionnés PATZerbaz et BioProLor II et l'augmentation des achats principalement au profit de la nouvelle filiale Cellengo, dont l'apport en capital a été entériné le 31 juillet 2020, rétroactivement au 1er janvier 2020 comptabilisé chez PAT dans ces semestriels.

Perspectives

-Elargissement des capacités de production de molécules rares par des technologies amenées à la nouvelle filiale Cellengo (100%) au 31 juillet 2020.

-Développement de nouveaux accords de collaboration.

-Les incertitudes et le manque de visibilité liées au second confinement annoncé par le gouvernement mercredi 28 octobre rend difficile toute prévision pour le S2 2020 et 2021, précise la direction.