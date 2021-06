Plant Advanced Technologies : le résultat net part s'améliore en 2020

(Boursier.com) — Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020, Plant Advanced Technologies a réalisé un chiffre d'affaires annuel consolidé d'un montant de 1,7 million d'euros (1,8 ME précédemment), soit en baisse de -6%.

Le résultat d'exploitation du Groupe PAT s'inscrit en perte de -2,1 ME (-1,7 ME en 2019).

Le résultat financier du Groupe est stable à -107 kE (-100 kE en 2019). Le Groupe enregistre un résultat exceptionnel positif de +635 kE (+48 kE en 2019).

Le résultat net part du Groupe s'améliore. Il ressort à -543 kE au 31 décembre 2020 (-878 kE en 2019).

Le Groupe PAT affiche une situation financière saine avec un niveau d'endettement bancaire raisonnable et des ressources montrant sa capacité à financer ses investissements. La trésorerie se monte à 3,26 ME (1,97 ME à fin 2019).

Perspectives

L'année 2020 a été marquée par la pandémie de COVID-19. Dans ce contexte inédit, tous les clients de PAT sont restés fidèles et le retard de certains projets devrait être rattrapé en 2021.

Toutes les filiales du Groupe bénéficient d'une bonne visibilité pour 2021, tant en termes commerciaux, que de R&D et de partenariats stratégiques.

Le Groupe PAT est ainsi confiant dans l'atteinte de ses objectifs de croissance pour l'année 2021 sur la base des premières commandes constatées à ce jour et d'une progression prévisible de ses ventes pour les mois qui viennent.

Pour 2022, le Groupe PAT vise l'équilibre opérationnel (CIR et subventions inclus) grâce au développement de ses seules ventes en cosmétique. Les investissements importants actuellement réalisés en R&D par le Groupe dans ses trois autres marchés (pharmaceutique, nutraceutique et agrochimie) seront porteurs à terme de forts relais de croissance.