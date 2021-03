Plant Advanced Technologies : le chiffre d'affaires augmente de 7% en 2020

Plant Advanced Technologies : le chiffre d'affaires augmente de 7% en 2020









(Boursier.com) — Le chiffre d'affaire annuel de Plant Advanced Technologies (PAT) est en hausse de +7% à 1,26 millions d'euros (1,17 ME en 2019). Cette évolution s'explique notamment par une progression de la sous-traitance intra-groupe et une stabilité des ventes d'actifs malgré la crise sanitaire.

Perspectives

L'année 2020 a été marquée par la pandémie de COVID-19. Dans ce contexte inédit, tous les clients de Plant Advanced Technologies PAT sont restés fidèles et le retard de certains projets devrait être rattrapé en 2021.

Le groupe est ainsi confiant dans l'atteinte de ses objectifs de croissance. Il confirme par ailleurs sa détermination à réaliser au mieux sa feuille de route :

- Poursuite de la maîtrise des coûts et des efforts sur la trésorerie ;

- Déploiement de la stratégie de commercialisation centrée sur la mise en place de produits catalogue et la distribution indirecte.

- Poursuite des travaux de recherche interne et collaboratifs, pour préparer le lancement de nouveaux produits.

Sur le marché nutraceutique, la filiale Cellengo, qui porte le développement des outils de production de molécules rares par procédé de fermentation, poursuit le développement de son premier produit pour lequel un partenariat stratégique de développement, de marketing et de distribution est en cours de discussion.

Concernant les travaux sur le SARS-CoV-2, des tests sont toujours en cours sur plusieurs actifs. Plant Advanced Technologies PAT investigue la recherche de molécules antivirales originales, complémentaire des stratégies actuelles de vaccination.