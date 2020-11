Plant Advanced Technologies : lancement de PsoriaCure

Plant Advanced Technologies : lancement de PsoriaCure









(Boursier.com) — Le consortium international dirigé par Temisis, filiale pharmaceutique de PAT, annonce le lancement de PsoriaCure dans le cadre du programme d'innovation EUROSTARS de l'Union Européenne. Ce programme collaboratif de recherche de haut niveau a été classé par un comité d'experts 5ème sur 378 projets soumis. L'objectif du programme de trois ans est de découvrir le mécanisme d'action du composé propriétaire 'first-in-class' TEM1657 développé par Temisis pour le traitement du psoriasis. TEM1657 est le plus fort régulateur connu de la cible NFKBIZ, au coeur des maladies inflammatoires auto-immunes.

Le consortium PsoriaCure regroupe également StratiCell, filiale belge de PAT spécialisée dans l'étude des activités biologiques liées à la peau et dans la modélisation des pathologies cutanées, l'entreprise allemande PharmBioTec, experte dans le développement de candidats-médicaments au stade pré-clinique et le laboratoire académique IMoPA-CNRS de l'Université de Lorraine, spécialiste des réseaux de signalisation inflammatoire. Le budget global de PsoriaCure est de 3,2 ME, subventionné par l'UE à hauteur de 1,5 ME. Temisis affiche 1,5 ME de budget et 0,6 ME de subvention de l'UE. StratiCell affiche des parts de 0,7 ME du budget et 0,5 ME de l'UE.