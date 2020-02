Plant Advanced Technologies : lancement de Prenylium

(Boursier.com) — Plant Advanced Technologies a annoncé la commercialisation par Clariant de Prenylium, le premier actif co-développé dans le cadre du partenariat qui unit les deux sociétés. Le nouvel actif intègre la gamme Premium Root Power conçue par Clariant pour cataloguer les ingrédients issus de la collaboration. Prenylium est le premier produit développé au travers des plateformes de PAT à être issu d'un arbre. Le Mûrier blanc ou Morus alba, traditionnellement exploité en Chine pour la culture du ver à soie, est bien connu du milieu cosmétique pour son activité blanchissante. Les technologies de PAT et l'expertise de Clariant permettent aujourd'hui de lui attribuer de nouvelles propriétés de protection du matrisome grâce à la découverte d'un ensemble de molécules clés : les flavonoïdes prénylés.

Prenylium présente une efficacité élevée pour la protection du matrisome contre les dégradations de l'épiderme liées à l'âge et à l'exposition aux UV. Il permet de réduire la visibilité des rides existantes et de lisser ainsi la peau, explique PAT. Grâce à sa concentration exceptionnelle en flavonoides prénylés, de plus de 2000% supérieure à celle observée dans des extraits traditionnels racinaires de Morus alba, l'actif présente une forte efficacité biologique. En découvrant un nouvel ensemble de molécules dans les racines de cet arbre, PAT "découvre une nouvelle fois des propriétés inédites à une espèce végétale connue". Le produit est commercialisé via le réseau international de Clariant depuis le 16 janvier 2020.