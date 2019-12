Plant Advanced Technologies lance un projet de découverte de nouveaux bio-herbicides

(Boursier.com) — Plant Advanced Technologies annonce l'attribution d'une contribution exceptionnelle validée par le Cabinet du Premier Ministre Édouard Philippe, dans le cadre du 'Programme d'Investissements d'Avenir' porté par FranceAgriMer. Le projet associant l'INRA et l'ITEPMAI, intitulé HerbiScan, entre dans la catégorie 'Agriculture Innovante' et vise à découvrir et développer de nouveaux herbicides d'origine végétale, qui seront en adéquation avec les enjeux de l'agriculture actuelle (nouvelles molécules actives respectueuses de l'Environnement). HerbiScan s'inscrit plus largement dans la recherche de solutions de biocontrôle en Agriculture en cours de développement chez PAT. Inspiré par sa technologie unique Target Binding permettant la découverte accélérée de nouveaux actifs, PAT décide de lancer son projet HerbiScan afin de découvrir des solutions en adéquation avec les enjeux actuels de l'agriculture. Frédéric Bourgaud, Directeur de la Recherche chez PAT, explique : "HerbiScan, par sa recherche d'une alternative à l'emploi répété de substances phytosanitaires synthétiques d'ancienne génération vise à contribuer à l'invention de nouvelles solutions en agriculture. Ce changement de paradigme ne pourra s'opérer que par des changements profonds et nous sommes convaincus qu'une protection des végétaux peut être réinventée avec des produits respectueux de l'Environnement".

Ce projet collaboratif porté par PAT fait donc appel à deux partenaires principaux pour l'identification de nouvelles structures chimiques à effet herbicide : l'Inra et l'ITEPMAI. HerbiScan vise notamment à découvrir de nouvelles molécules à activité herbicide à partir d'extraits d'origine végétale et caractériser l'activité herbicide de ces molécules (efficacité et sélectivité) sur des adventices en serre. Il s'agit par ailleurs de déterminer les profils toxicologiques de ces nouvelles molécules afin de ne retenir que celles présentant un profil favorable, et de valider par essais au champ sur grandes cultures les effets herbicides précédemment observés pour les molécules présentant une innocuité toxicologique.