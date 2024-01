Plant Advanced Technologies lance HydraQueen Exudactive

(Boursier.com) — Plant Advanced Technologies lance son dernier ingrédient actif, HydraQueen Exudactive, et la gamme cosmétique à venir dans le cadre de sa nouvelle stratégie commerciale. Ce dernier ingrédient de la collection PAT Exudactive, HydraQueen Exudactive est extrait des racines de reine des prés. Sa richesse en métabolites secondaires, multipliée par 8 grâce à l'opération de stimulation, en fait un véritable concentré de bienfaits pour l'épiderme.

Cet ingrédient a été développé pendant plusieurs années par les équipes de PAT et résulte de l'expertise en ingénierie de recherche et en optimisation de plantes cultivées et récoltées dans ses serres aéroponiques. Cet ingrédient actif naturel est riche en molécules issues des racines de la plante. Des tests d'efficacité ont démontré les bienfaits d'HydraQueen Exudactive pour la peau.

L'innovation responsable est au coeur de la démarche de Plant Advanced Technologies. Le Groupe dispose de deux centres de recherche uniques, l'un en Lorraine, l'autre sur l'île de la Réunion. Ces centres explorent les produits de demain, en veillant à préserver la nature et les ressources naturelles. Avec HydraQueen Exudactive, PAT s'attache à préserver la nature tout en offrant le meilleur de ses activités grâce à des méthodes de production respectueuses de l'environnement et des ressources naturelles. L'ingrédient HydraQueen Exudactive est fabriqué en France, avec une chaîne de production entièrement maîtrisée et tracée depuis la graine jusqu'à l'actif sur le site de PAT.

HydraQueen Exudactive est le premier produit de la gamme Exudactive, et vient compléter le portefeuille d'actifs déjà sur le marché en direct chez ses clients cosmétiques. Les autres ingrédients en pré-lancement, Rhus chinensis et Equisetum hyemale, sont également concentrés en molécules racinaires hautement actives et offrent des bénéfices cosmétiques différents, tels que l'anti-âge, l'éclat et la protection.