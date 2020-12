Plant Advanced Technologies finalise l'augmentation de capital de sa filiale Temisis

(Boursier.com) — La Société Financière Hoche Bains-les-Bains et Plant Advanced Technologies annoncent la clôture de l'opération d'augmentation de capital de 1,6 ME dans la société Temisis, filiale de PAT, valorisée à 40 ME pre-money. A l'issue de l'opération, PAT détient 98,46% du capital de Temisis et la SFHBB 1,54%. Le produit de cette opération permettra à Temisis de compléter les études précliniques pour assurer le développement du candidat-médicament anti-psoriasis. Ce financement s'ajoute à 210 kE de Prêt Garanti par l'Etat souscrit par Temisis courant 2020 et au financement européen Eurostar d'un montant de 640 kE annoncé le 19 novembre dernier.

Temisis rappelle que le besoin de financement de l'étude clinique phase 1 de sa molécule TEM1657 s'établit entre 8 et 10 ME, qui seront financés par des souscriptions futures.

Selon Jacques Collignon, Président de la SFHBB : "La Financière Hoche Bains-les-Bains est très heureuse de rejoindre le capital de Temisis et de contribuer à la poursuite de ses recherches. Les résultats de leur molécule First-in-Class nous a donné envie de nous positionner très tôt sur ce dossier prometteur".