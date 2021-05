Plant Advanced Technologies décroche la labellisation HVE 3

(Boursier.com) — Plant Advanced Technologies obtient le label HVE niveau 3 pour les activités horticoles et la culture en aéroponie, étapes préliminaires du procédé de production 'PAT Plantes à traire'. Cette labellisation répond aux exigences de sourcing responsable et raisonné des clients de l'industrie cosmétique.

Ce label distingue les pratiques agricoles vertueuses sur le plan environnemental, réglementées par le ministère de l'Agriculture. Issue du Grenelle de l'environnement et s'inscrivant dans une démarche globale de respect de l'environnement, cette réglementation distingue 3 niveaux de certification environnementale, dont le niveau 3, le plus élevé permet l'accès au label HVE. Plant Advanced Technologies a pu répondre pleinement aux exigences fondées sur la biodiversité, la stratégie phytosanitaire, la gestion de la fertilisation et la gestion des ressources en eau.

La marque HVE 3 apporte à PAT un nouvel avantage concurrentiel grâce à la différenciation de ses actifs désormais fabriqués dans une serre certifiée. Elle est également la reconnaissance des efforts entrepris par PAT dans sa démarche "de production de molécules rares exemplaires" et le renforcement de sa politique de développement durable.

Cette labellisation HVE 3 vient compléter la certification qualité ISO 9001 obtenue en 2015.