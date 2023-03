Plant Advanced Technologies : Chiffre d'Affaires 2022 stable à 2,3 ME

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé non audité du Groupe PAT pour l'exercice 2022 s'est élevé à 2.338 KE en légère croissance de +2% par rapport à 2021. Au cours du 1er semestre, l'activité du Groupe avait été impactée par des ventes moindres en un actif cosmétique dans un contexte de renouvellement de gamme chez un de ses clients et un retard des ventes de la gamme Premium de Clariant.

Au cours du second semestre la signature d'un contrat d'exclusivité sur un produit cosmétique avec un nouveau grand groupe du luxe a permis de compenser la baisse du chiffre d'affaires constaté au premier semestre 2022.

PERSPECTIVES

Le Groupe PAT maintient son objectif d'atteindre l'équilibre financier en 2023. Le Groupe anticipe en effet une montée en cadence significative des ventes en cosmétique via ses distributeurs Clariant (dont l'ingrédient cosmétique ROOTNESS AWAKE a remporté un nouveau prix international lors du salon cosmétique international PCHi 2023 en Chine) et Seppic ainsi qu'avec ses clients directs, grands groupes du luxe.

Le Groupe PAT est positionné sur des marchés mondiaux très porteurs et diversifiés avec des offres technologiques uniques qui seront des relais de croissance importants en pharmaceutique, nutraceutique et agrochimie.

CALENDRIER FINANCIER

- Résultats annuels 2022 : fin avril 2023

- Forum Midcap Partners : 11/12 mai 2023

- Assemblée Générale : 30 juin 2023.