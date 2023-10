Planisware reporte son introduction en bourse

(Boursier.com) — Faux départ pour Planisware. Ce leader de l'édition de logiciels SaaS B2B dans le secteur en forte croissance de la Project Economy fait part de sa décision de reporter son introduction en bourse sur Euronext Paris, en raison de conditions de marché difficiles. Pierre Demonsant, Co-fondateur et Président de Planisware a déclaré : "depuis l'annonce de notre intention de nous introduire en bourse, nous avons été constamment encouragés par le niveau d'engagement et d'intérêt que les investisseurs ont manifesté pour notre IPO. L'environnement de marché s'est récemment détérioré, incitant les investisseurs à la plus grande prudence. Avec nos actionnaires et tous nos employés mobilisés à nos côtés, nous avons choisi de reporter notre projet d'introduction en bourse. Nous restons résolument engagés dans la poursuite de nos objectifs et de notre histoire de croissance et de création de valeur".