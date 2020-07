Planet Media : Zest donne du peps !

Planet Media : Zest donne du peps !









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — En séance, l'action Planet Media gagne 14,5% à 1,19 euros dans un volume de 2,5% de capital échangé.

Le leader en France des contenus et services pour les seniors connectés et éditeur des sites Planet.fr et Medisite.fr lance Zest, une plateforme digitale 100% gratuite, pour aider les pré-retraités, les aidants et les retraités actifs à aborder sereinement cette étape de la vie. Zest les informe, les conseille et surtout, face à la complexité et la multitude des offres, les met en relation avec les bons partenaires.

Trois rubriques sont d'ores et déjà disponibles : Mutuelle, Argent et Services à la personne.

Plus concrètement, Zest informe les retraités avec des contenus détaillés, des infographies, des simulateurs de calcul, des calendriers de parcours de retraite pour ne rater aucune échéance, des modèles de lettre etc...

Zest accompagne les pré-retraités dans leurs démarches pour les aider à réduire leurs factures (assurance habitation, obsèques, chauffage, électricité, gaz...), à bien choisir leur mutuelle, banque en ligne, épargne..., à optimiser leurs revenus (Pinel, SCPI, Assurance Vie) ou tout simplement à profiter de la retraite (aménagement, achat auto, voyages)...

Zest entend faciliter la vie des aidants en matière d'hébergement (Ephad, Résidence), de sécurité et d'aménagement du domicile, de services d'aide à la personne, etc...

Zest va aussi sélectionner pour les retraités des partenaires de choix, experts dans leur domaine (mutuelle, assurance, banque, épargne, services à la personne...) et mettre en relation les retraités avec les partenaires les plus

adaptés à leurs besoins.

Rappelons qu'en 2030, la France comptera 20 millions de retraités, soit un tiers de la population française.