Planet Media : un bon 1er semestre

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Au 2e trimestre 2021, à la faveur de la levée des restrictions sanitaires et d'un contexte économique plus favorable, le chiffre d'affaires total de Planet Media s'inscrit en accélération, en hausse de +24% à 2,1 millions d'euros, par rapport au 2è trimestre 2020. Si on analyse cette performance au regard du 2è trimestre 2019, hors effet covid, la croissance reste forte à +6%.

En cumul au 1er semestre 2021, Planet Media enregistre un chiffre d'affaires de 4,1 ME, en progression de +17% par rapport à la même période en 2020, et dépassant ainsi les niveaux d'avant crise (3,9 ME au 1er semestre 2019). Cette performance est notamment tirée par une nette reprise des activités de Media direct, en croissance de +30% sur la période.

Nouvelle feuille de route stratégique

Fort de cette bonne performance sur la première moitié de l'année, Planet Media confirme la bonne orientation de ses activités sur l'ensemble de l'exercice 2021.

Le Groupe présentera le 29 septembre, à l'occasion de la publication de ses résultats semestriels 2021, une nouvelle feuille de route stratégique à même de consolider les conditions d'une croissance future durable en développant de nouveaux leviers d'accroissement de la valeur client, tout en capitalisant sur ses fondamentaux et la résilience de son modèle.