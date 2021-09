Planet Media : renoue avec les bénéfices au 1er semestre

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2021, Planet Media enregistre un chiffre d'affaires de 4,1 millions d'euros, en progression de +17% par rapport au 1er semestre, un niveau supérieur à ses niveaux d'avant crise (3,9 ME au S1 2019). Cette performance semestrielle est portée par l'ensemble des activités du Groupe.

La rentabilité opérationnelle de Planet Media s'inscrit en forte progression avec un EBE de 1,2 ME, en hausse de +35%. La marge d'EBE ressort ainsi en nette amélioration de près de 4 points à 29%, confirmant ainsi le retour de la rentabilité autour de ses niveaux normatifs d'avant crise (30% au S1 2019). Cette performance s'explique par la dynamique commerciale en cours et une bonne maîtrise des coûts externes (-3%), partiellement compensés par la hausse des charges de personnel (+30%), liée à un effet de base (gel des embauches au S1 2020) et aux investissements relatifs à la mise en oeuvre des nouvelles orientations stratégiques du Groupe.

Après comptabilisation des dotations aux amortissements qui s'inscrivent en légère baisse sur la période à 0,9 ME, Planet Media enregistre un résultat net de retour en territoire positif, à hauteur de 0,3 ME (-0,1 ME un an plus tôt).

Situation financière renforcée

En tenant compte de l'augmentation de capital et de l'obtention d'un PGE, tous deux réalisés au 2e semestre 2020, pour un montant de 0,5 ME, la dette nette du Groupe au 30 juin 2021 s'établit à 2,5 ME (2,7 ME au 30 juin 2020). Arrêté au 30 juin 2021, ce montant n'intègre pas la cession de titres au groupe Marie Claire intervenue post clôture.

Nouvel élan

Depuis le début de l'été 2021, en conjonction avec la bonne dynamique de croissance enregistrée au 1er semestre et le règlement définitif du litige Addict Media, Planet Media a initié un véritable nouvel élan stratégique marqué par l'entrée au capital d'un partenaire industriel majeur, le groupe Marie Claire (GMC), associé à une évolution de la gouvernance et au déploiement d'un plan stratégique à l'horizon 2024.

Planet Media entend poursuivre le développement de son pilier historique de média et renforcer son lien avec sa cible de seniors connectés.