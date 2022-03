Planet Media : renoue avec les bénéfices

(Boursier.com) — Sur l'année 2021, Planet Media affiche un chiffre d'affaires de 8,2 millions d'euros (8 ME en 2021).

En 2021, la rentabilité opérationnelle de Planet Media a bénéficié de la croissance de l'activité Media programmatique, plus margée, avec un EBE de 2,4 ME, en progression de +9%. La marge d'EBE ressort ainsi en nette amélioration de près de 2 points à 29%, confirmant le retour de la rentabilité à ses niveaux normatifs d'avant crise qui avait été enregistré dès le 1er semestre de l'année.

Au-delà de sa dynamique commerciale affichée sur l'année, Planet Media a bénéficié d'une bonne maîtrise des coûts externes (-2%), conjuguée à une hausse limitée des charges de personnel (+6%). Planet Media enregistre un résultat net de retour en territoire positif, à hauteur de 0,6 ME (-1 ME en 2020).

La structure financière est saine, caractérisée par une dette nette globale au 31 décembre 2021 de 0,7 ME (3 ME au 31 décembre 2020) et une trésorerie de 1,7 ME intégrant l'acquisition de titres réalisée en août 2021 par le Groupe Marie Claire et l'augmentation de capital qui leur a été réservé en septembre pour un montant global de 1,2 ME.