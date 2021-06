Planet Media : redressement des résultats au S2 2000

(Boursier.com) — Planet Media annonce ce jour la publication de ses comptes pour l'exercice 2020, arrêtés par le Directoire et présentés au Conseil de Surveillance en date du 29 juin 2021, et informe le marché de la fin du litige Addict Media.

En 2020, Planet Média enregistre un chiffre d'affaires quasiment stable à 8 ME, contre 8,2 ME au titre de l'exercice 2019. Cette évolution est d'autant plus notable qu'elle s'inscrit dans un marché français de la publicité en ligne qui s'est ralenti en 2020 avec une baisse globale de -7,9% des activités comparables sur la période (25ème Observatoire de l'e-pub SRI - Février 2021).

L'année a notamment bénéficié d'un retour à la croissance marqué au 4ème trimestre 2020 avec des activités Media (Media programmatique et Media direct) qui génèrent au dernier trimestre une croissance de +13%.

Sur l'année, Planet Media a notamment bénéficié de l'effet conjugué de plusieurs facteurs favorables :

Le groupe démontre ainsi la bonne résilience de son modèle et la qualité de ses fondamentaux, avec un positionnement unique au croisement du digital et des seniors avec une base de données constituée de plus de 3,4 M de profils qualifiés.

Redressement des résultats au S2 2020

Fort d'un environnement qui s'est normalisé en fin d'année, conjugué à une poursuite de la maîtrise de ses charges, Planet Media a redressé sa rentabilité au second semestre 2020 pour atteindre une marge EBE de 28% sur la période, proche du niveau enregistré en 2019 sur la même période. En cumul sur l'année, la société rattrape ainsi le retard pris au 1er semestre en pleine crise sanitaire, pour atteindre en 2020 un EBE de 2,2 ME, représentant une marge EBE de 27%, une performance remarquable compte tenu du contexte exceptionnel.

Après prise en compte des dotations aux amortissements pour un montant de l'ordre de 1,9 ME, le résultat d'exploitation ressort positif à 0,2 ME contre 0,5 ME en 2019. Au même titre que l'EBE, le résultat d'exploitation a bénéficié d'un redressement général des résultats en seconde partie d'année. Compte tenu de cet élément, le résultat net s'établit à (1) ME, contre (1,6) ME en 2019.

Fin du litige Addict Media

Le 30 avril 2021, un protocole d'accord entre les parties a été conclu dans le cadre du litige Addict Média mettant un terme définitif aux différents homologué le 15 juin 2021 par le Tribunal de Commerce de Paris en cohérence avec les hypothèses de développement de l'activité de l'entreprise. Les conséquences financières du présent accord ont été prises en compte dans les états financiers au 31 Décembre 2020 arrêtés par le Directoire le 29 juin 2021.

Lancement d'un nouveau plan stratégique pour créer les conditions de la croissance de demain

Les nouvelles ambitions de Planet Media viseront à développer de nouveaux leviers d'accroissement de la valeur client, tout en capitalisant sur les fondamentaux et la résilience de son modèle, en vue de créer les conditions favorables à la croissance future de la société.

Dans ce cadre, Planet Media a défini de nouvelles priorités stratégiques que la société présentera au marché avant la fin de l'année 2021.