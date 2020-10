Planet Media : légère perte semestrielle

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Planet Media enregistre au 1er semestre un chiffre d'affaires combiné de 3,5 millions d'euros, en repli de -9% par rapport au 1er semestre 2019, affichant ainsi une meilleure performance que le marché français de la publicité en ligne.

Au 1er semestre, Planet Media enregistre une diminution de ses charges d'exploitation, et notamment de ses charges de personnel qui baissent de -15% sur la période, intégrant des départs de salariés non remplacés, dans l'attente que l'environnement se normalise et offre une meilleure visibilité sur l'activité. Au 30 juin 2020, l'effectif s'élève à 46 personnes ( 51 personnes au 30 juin 2019).

Pour autant, cette évolution ne permet pas de compenser le repli du chiffre d'affaires et l'excédent brut d'exploitation s'inscrit en léger repli à 0,9 ME (1,2 ME au 1er semestre 2019). La marge EBE ressort ainsi à 25% (30 % au 1er semestre 2019). Le résultat d'exploitation s'élève à -0,1 ME (0,2 ME au 1er semestre 2019).

Le résultat s'établit à -0,1 ME (0,2 ME au 1er semestre 2019), intégrant des charges financières pour 157 kE liées principalement à une provision pour dépréciation des titres Planet Media auto-détenus par le Groupe compte tenu de la baisse du cours de bourse sur la période. Hors cette charge exceptionnelle, non cash, le résultat net aurait été positif.

Situation financière

Le Groupe s'appuie sur une structure financière intégrant une dette financière nette réduite de 16% à 2,7 ME au 30 Juin 2020 (-3,2 ME au 31 décembre 2019), liée notamment au remboursement d'emprunts du 1er trimestre 2020.

Un emprunt de couverture (PGE) est en cours de finalisation avec le pool bancaire, avec différé de remboursement d'un an. Cet emprunt d'un montant de 500 kE, garanti à hauteur de 90% par Bpifrance, pourra être amorti si nécessaire sur une durée pouvant aller jusqu'à 5 ans.

Par ailleurs, Planet Media examine actuellement les meilleures options de financement dans les conditions de marché actuelles, en vue de consolider ses fonds propres et de renforcer sa trésorerie.

