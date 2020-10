Planet Media : le chiffre d'affaires recule de 9% sur 9 mois

(Boursier.com) — Planet Media enregistre en cumul sur les 9 premiers mois de l'année un chiffre d'affaires combiné de 5,3 millions d'euros, en baisse de -9% par rapport au 9 premiers mois 2019. Au 3e trimestre 2020, le chiffre d'affaires s'établit à 1,8 ME, en repli de -9% par rapport au 3e trimestre 2019.

L'activité de Media Programmatique confirme sa solidité, affichant de nouveau une croissance sur la période. Planet Media a notamment bénéficié d'une nouvelle hausse de l'audience de ses sites, avec une progression de +8% en nombre de pages vues. L'activité Media Direct, bien qu'elle s'inscrive encore en repli au 3è trimestre, confirme le retour des annonceurs sur la période.

Si Planet Media reste très attentif à l'évolution de situation sanitaire actuelle, et aux nouveaux impacts potentiels sur le marché publicitaire si celle-ci venait à se prolonger durablement, le début du 4e trimestre enregistre des résultats encourageants, avec notamment un redémarrage de l'activité de Media Direct, qui a bénéficié du lancement de nouvelles campagnes dans le secteur des mutuelles et de la santé.