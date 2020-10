Planet Media : lancement d'une augmentation de capital

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Planet Media annonce le lancement d'une augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (DPS) d'un montant de 482.912 euros par l'émission de 482.912 actions nouvelles (avant clause d'extension) au prix unitaire de 1 euro représentant une décote de 7,41% par rapport au cours de clôture du 26 octobre, précédant la fixation du prix de l'émission par le Directoire de Planet Media et une décote de 13,71% par rapport à la moyenne pondérée des volumes des 20 séances précédant la fixation du prix de l'émission par le Directoire.

Au travers de la présente augmentation de capital, Planet Media souhaite renforcer ses fonds propres et accroître sa flexibilité financière pour préparer le rebond des prochains mois lorsque le contexte se sera normalisé. Cette opération devrait être complétée par un emprunt garanti de l'état (PGE) auprès des partenaires bancaires actuels d'un montant de 500 KE.

Pour information certains dirigeants et membres du Conseil de Surveillance de la Société ont fait part de leur intention de souscrire à l'opération à titre irréductible et réductible pour un montant total maximum de 109.920 euros. L'ensemble de ces intentions représente plus de 22,76% de l'augmentation de capital envisagée. La Société n'a pas connaissance des intentions des autres actionnaires.