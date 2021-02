Planet Media : la confiance est de mise pour 2021

Planet Media : la confiance est de mise pour 2021









Crédit photo © Copie d'écran Medisite

(Boursier.com) — Planet Media enregistre au 4e trimestre 2020 un chiffre d'affaires combiné de 2,6 millions d'euros, en hausse de +10% par rapport au 4è trimestre 2019. Les activités Media (Media programmatique et Media direct) génèrent sur la période une croissance de +13%.

L'activité Media Direct, après 3 trimestres de repli, bénéficie d'un fort effet de rattrapage au 4è trimestre avec un chiffre d'affaires en hausse de +29% à 1,2 ME. Il permet de limiter le repli annuel à seulement -7%.

Cette performance confirme, comme anticipé, le retour des annonceurs, qui ont, sur la période, redémarré les campagnes, mises en suspens durant la crise, notamment dans les secteurs de l'assurance, du placement et de l'habitat. En cumul sur l'année 2020, Planet Media affiche un chiffre d'affaires combiné de 8 ME, en légère baisse de -3% par rapport à 2019.

La société confirme la résilience de son modèle malgré la crise, en affichant une meilleure performance que le marché français de la publicité en ligne dont les activités comparables ont subi une baisse globale de -7,9% en 2020 (25e Observatoire de l'e-pub SRI - Février 2021).

Si la crise sanitaire a affecté en 2020 les activités du groupe, et ce au même titre que l'ensemble du secteur de la publicité digitale, la reprise d'une dynamique des ventes observée depuis le mois d'octobre permet à Planet Media d'aborder 2021 avec confiance.

Il est rappelé que dans l'affaire l'opposant aux cédants d'Addict Media, et suite au jugement défavorable rendu en premier ressort par le Tribunal de Commerce de Paris en décembre 2020, Planet Media avait interjeté appel de la décision du Tribunal et assigné en arrêt de l'exécution provisoire devant la Cour. Ces procédures sont actuellement en cours et toute nouvelle information significative relative aux avancées de ces procédures devant la Cour d'appel de Paris sera portée à la connaissance des investisseurs, conformément aux règles de marchés.