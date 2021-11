Planet Media : corrige le tir

(Boursier.com) — Planet Media corrige de plus de 9% ce jeudi à 1,50 euro, alors que le groupe a annoncé au 3ème trimestre, une quatrième hausse consécutive de son chiffre d'affaires de +7% à 1,9 ME, contre 1,8 ME au 3ème trimestre 2020. En cumul sur les 9 premiers mois de 2021, Planet Media poursuit son développement sur un rythme de croissance solide, avec un chiffre d'affaires de 6 ME, en augmentation de +13% par rapport aux 9 premiers mois de 2020. Ce niveau d'activité affiche également une croissance significative par rapport aux niveaux d'avant crise (5,8 ME sur les 9 premiers mois de 2019).

"Fort d'une bonne dynamique commerciale, qui devrait s'intensifier avec les premiers effets du partenariat avec le Groupe Marie Claire et du déploiement des axes stratégiques du plan ALPLA24, Planet Media est confiant dans l'atteinte d'une croissance rentable sur l'exercice 2021 et au-delà" commente la direction. "Suite à cette publication, notre objectif de cours ressort inchangé, à 2,55 euros, et notre recommandation reste à Achat" commente Euroland Corporate dans une note datée de ce jeudi.