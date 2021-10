Planet Media confirme la réalisation de son augmentation de capital de 1,2 ME

(Boursier.com) — Planet Media a confirmé la réalisation le 21 septembre 2021 d'une augmentation de capital par voie de placement privé réalisé auprès du Groupe de média Marie Claire, conformément aux termes communiqués en date du 30 août 2021. L'augmentation de capital a donné lieu à l'émission de 800.000 actions au prix unitaire de 1,50 euro, soit un montant total brut s'élevant à 1,2 ME.

L'augmentation de capital a pour but de financer ALPLA24, le nouveau plan de développement de Planet Media à l'horizon 2024. Ce plan suit une logique de 'content to service', avec notamment comme objectif de déployer, en complément d'un pilier media renforcé par le partenariat opérationnel conclu avec le Groupe Marie Claire, un second pilier sous la forme d'une plateforme de services à forte valeur ajoutée, répondant aux problématiques clés des seniors connectés.