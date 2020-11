Planet Media : augmentation de capital avec maintien du DPS

Planet Media : augmentation de capital avec maintien du DPS









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Planet Media a levé 482.912 euros lors de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) à travers l'émission de 482.912 Actions Nouvelles au prix unitaire de 1,00 euro. Cette opération, soutenue par les actionnaires historiques de référence, avait pour objectif de renforcer ses fonds propres et d'accroître sa flexibilité financière pour préparer le rebond des prochains mois lorsque le contexte se sera normalisé. Elle permet par ailleurs à la société de disposer des moyens financiers nécessaires pour assurer sa continuité d'exploitation et réaliser son plan de trésorerie à moyen terme. Cette opération devrait être complétée par un emprunt garanti de l'état (PGE) auprès des partenaires bancaires actuels d'un montant de 0,5 ME.

La demande de souscription s'est élevée à 503.915 actions soit 104,35% du montant initial, avec 158.665 actions à titre irréductible, 164.629 actions à titre réductible et 180.622 actions à titre libre. L'ensemble des souscriptions, à titre irréductible et réductible ont été servies. Les souscriptions à titre libre ont été servies à hauteur 159.618 actions. Le montant brut de l'opération s'élève à 482.912 euros et se traduit par la création de 482.912 actions nouvelles au prix unitaire de 1,00 euro, correspondant à 100% du nombre de titres initialement offerts. Pour rappel, certains dirigeants et membres du Conseil de Surveillance de la Société avaient fait part de leur intention de souscrire à l'opération à titre irréductible et réductible pour un montant total maximum de 109.920 euros. L'ensemble de ces intentions représentait plus de 22,76% de l'augmentation de capital envisagée.

Le règlement-livraison et l'admission aux négociations sur le marché Euronext Growth à Paris des actions nouvelles sont prévus le 23 novembre 2020. Ces actions seront directement assimilées aux actions existantes Planet Media déjà négociées sur Euronext Growth sous le code ISIN FR0010211037- mnémo ALPLA. A l'issue du règlement-livraison, le capital social de la Planet Media post-augmentation de capital s'élèvera à 531.203,80 euros, divisé en 5.312.038 actions de 0,10 euro de valeur nominale chacune.